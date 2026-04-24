Accesso alla Rada di Fuenti negato | il gruppo Vietri che Vogliamo al fianco dei residenti

I residenti della contrada Fuenti, insieme ad altri cittadini, hanno segnalato che l’accesso alla Rada di Fuenti è stato negato. Il gruppo “Vietri che Vogliamo” si è unito alle persone del luogo per manifestare la loro vicinanza. La questione riguarda il divieto di accesso, che ha creato disagi tra chi vive nella zona e chi si sposta nella zona portuale. La vicenda è oggetto di attenzione da parte della comunità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati i residenti della contrada Fuenti, insieme a cittadini e professionisti del territorio, a rivolgersi con una missiva formale ai consiglieri comunali del gruppo “Vietri che Vogliamo” per sollecitare un intervento istituzionale sulla vicenda dell’antico viottolo che dalla Statale 163 Amalfitana conduce alla Rada di Fuenti. Nella lettera, indirizzata ad Alessio Serretiello, Maurizio Celenta e Antonella Scannapieco, i firmatari chiedono di sostenere il ripristino del passaggio storico verso il mare, ritenuto da sempre percorso di uso pubblico e oggi interdetto da cancellate e ostacoli. Nella richiesta viene...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Accesso alla Rada di Fuenti negato: il gruppo “Vietri che Vogliamo” al fianco dei residenti Notizie correlate Proroghe demaniali senza gara, il gruppo consiliare "Vietri che Vogliamo": "A Vietri sul Mare si rischia di fare la stessa figuraccia avvenuta a Positano"La recente sentenza del Tar (la numero 167 del 2026, la numero 168 del 2026, la 169 del 2026 e la 170 del 2026) che hanno dichiarato illegittime le... Vietri sul Mare scuola chiusa e frane in località Fuenti: interrogazione dei gruppi di minoranza in consiglio comunaleHanno chiesto al sindaco di Vietri sul Mare e all’assessore ai Lavori pubblici di fornire chiarimenti nel consiglio comunale di oggi, 28 febbraio,... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Costiera Amalfitana, riapre completamente la SS163 in località Fuenti; Vietri sul Mare, il Comune adotta il piano attuativo di utilizzazione delle aree demaniali. Rada di Fuenti, 'Vietri che Vogliamo' incalza: «Ripristinare l’accesso pubblico al mare»La recente attenzione mediatica generata dai fatti di cronaca avvenuti nei giorni scorsi ha riportato alla ribalta una questione che, da anni, attraversa il dibattito pubblico vietrese: l'accessibilit ... ilvescovado.it