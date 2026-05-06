Golden Gala e Race for the Cure insieme al Circo Massimo tra sport e solidarietà

Dal 7 al 10 maggio, il Circo Massimo ospita un evento che unisce sport e solidarietà. Durante questi giorni, è allestito uno stand dedicato al Golden Gala all’interno del villaggio della Race for the Cure, con incontri e attività rivolti al pubblico. La manifestazione coinvolge diverse iniziative e permette ai visitatori di scoprire le attività delle due realtà, promuovendo l’inclusione tra sport e impegno sociale.

Dal 7 al 10 maggio stand dedicato al Golden Gala al villaggio della Race for the Cure con incontri, giochi e promozioni speciali per il pubblico Dal 7 al 10 maggio il Golden Gala sarà protagonista al Circo Massimo all’interno del villaggio della Race for the Cure, la manifestazione simbolo della lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Uno degli appuntamenti principali del weekend è previsto per sabato 9 maggio alle ore 16.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Race for the cure, dal 7 al 10 maggio il Circo Massimo si tinge di rosaDa giovedì 7 a domenica 10 maggio il Circo Massimo si trasforma in un villaggio globale della prevenzione. Leggi anche: Lotta al tumore al seno, torna a Roma la Race for the Cure: quattro giorni dedicati a prevenzione, sport e solidarietà Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Golden Gala: solidarietà al Circo Massimo; Andy Diaz non si nasconde: Obiettivo record del mondo al Golden Gala. Il quarto diamante per fare la storia; Marcell Jacobs debutterà a Savona e poi…il Golden Gala; Marcell Jacobs: esordio stagionale sui 100 metri a Savona • Atletica. Golden Gala: solidarietà al Circo MassimoDa giovedì a domenica il grande evento dello stadio Olimpico (4 giugno) abbraccia la Race for the Cure a Roma: incontro con Andy Diaz, festa con la mascotte, promo speciale sui biglietti Roma si prepa ... fidal.it Golden Gala boom: urlo Diaz, Fabbri e Iapichino!1500 METRI DONNE. La keniana Faith Kipyegon mette la firma in calce a una delle più esaltanti edizioni del Golden Gala. Il record del mondo a fine meeting (3:49.11) brilla di luce spaziale per la ... fidal.it MEET & GREET con ANDY DIAZ Il Golden Gala scende in pista alla Race For The Cure Circo Massimo | Roma – Stand FIDAL G22 Sabato 9 maggio 16.30 Incontra da vicino Andy Diaz, campione del mondo indoor di salto triplo e bronzo olimpico: fot - facebook.com facebook Andy Diaz non si nasconde: “Obiettivo record del mondo al Golden Gala. Il quarto diamante per fare la storia” - x.com