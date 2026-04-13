ASCOLTI TV 12 APRILE 2026 | ROBERTA VALENTE RACCONTO DI UNA NOTTE NEL DAYTIME SINNER-ALCARAZ

Domenica 12 aprile 2026, gli ascolti televisivi hanno visto il debutto di Roberta Valente nel ruolo di notaio in una produzione ambientata a Sorrento. La giornata ha incluso anche la trasmissione di Racconto di Una Notte nel daytime, insieme a Zelig On e Report. Tra gli eventi più seguiti, la vittoria di un tennista nel torneo internazionale e il debut di un nuovo programma televisivo.

ASCOLTI TV 12 APRILE 2026 • DOMENICA •. Gli ascolti tv di domenica 12 aprile con il debutto di Roberta Valente: Notaio in Sorrento, di Racconto di Una Notte e Zelig On, Report, la vittoria di Sinner. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina in Famiglia – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x Check Up – x A Sua Immagine – x Santa Messa – x Regina Coeli – x Linea Verde – x + x Tg1 + Libri – x + x Pres. Domenica In – x Domenica In – x Domenica In – x Domenica In: I Saluti di Mara – x Da Noi. A Ruota Libera – x L’Eredità Weekend – x L’Eredità Weekend – x Tg1 – x Pres. Affari Tuoi – x Affari Tuoi...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 12 APRILE 2026: ROBERTA VALENTE, RACCONTO DI UNA NOTTE, NEL DAYTIME SINNER-ALCARAZ Ascolti tv domenica 12 aprile: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, Racconto di una notte, Zelig onAscolti tv domenica 12 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Ascolti tv ieri 12 aprile 2026, Roberta Valente contro Report e Zelig on, nuova sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari TuoiGli ascolti tv di ieri, domenica 12 aprile 2026, vedono un nuovo scontro tra La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti su Canale 5 e Affari...