CANALE 5 SFIDA RAI1 CON RACCONTO DI UNA NOTTE | LE DIZI? UNA MINIERA D’ORO

Da bubinoblog 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Canale 5 ha trasmesso di recente una serie turca intitolata “Racconto di una Notte”, che ha riscosso successo tra il pubblico. La rete ha deciso di rafforzare questa scelta, puntando sempre di più sulle produzioni provenienti dalla Turchia, trasformando le soap tradizionali in vere e proprie serie evento vendute a livello internazionale. La programmazione include anche altri titoli che si sono affermati come successi di pubblico e vendite all’estero.

Canale 5 continua a puntare sulle serie turche che non sono più solo le soap da pomeriggio ma serie evento vendute a mezzo mondo come “Racconto di una Notte”. “Da prodotti di nicchia a titoli mainstream”, inizia così la nota ufficiale Mediaset: le serie della Mezzaluna, grazie a produzioni ad alto budget, narrazioni avvincenti e cast corali di ottimo livello, sono un fenomeno globale. Un soft power   esercitato con astuzia, tra  attori fascinosi e scenari da fiaba: le  dizi  sono una miniera d’oro. La nuova serie che promette di fare strage di cuori – in onda da  domenica 12 aprile, in  prima serata, su  Canale 5  – è  Racconto di una Notte.  Protagonisti, Burak Deniz, già visto in  Another Love,  e Su Burcu Yazg? Co?kun.🔗 Leggi su Bubinoblog

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Racconto di una notte, la nuova serie turca di Canale 5: data di uscita, cast e trama della dizi con Burak DenizIl palinsesto di Canale 5 continua a puntare sulle produzioni turche, ormai diventate un appuntamento fisso per il pubblico italiano.

Racconto di una notte, Canale 5 scommette sulla nuova serie turca: trama, cast e perché può diventare una nuova ossessioneNel palinsesto televisivo italiano le serie turche non sono più una parentesi esotica, ma una presenza stabile, costruita con una logica sempre più...

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