Racconti in movimento tornano le escursioni narrazioni inclusive

Da domenica 10 maggio riprendono le escursioni del ciclo “Racconti in movimento”. Si tratta di passeggiate organizzate come eventi aperti a tutti, durante le quali si ascoltano e condividono storie, creando occasioni di incontro tra partecipanti. Le uscite si svolgono in modo da includere diverse persone, promuovendo un’esperienza condivisa e accessibile. L’iniziativa si tiene regolarmente nel corso di vari appuntamenti durante l’anno.

Ripartono domenica 10 maggio i “Racconti in movimento”, il ciclo di passeggiate speciali e inclusive nel corso delle quali si sviluppano tante storie da ascoltare e condividere, per fare rete e fare comunità. Appuntamento alle 9.30 a Cjase di Catine, a Villalta di Fagagna (via Selvuzzis 1), per.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Rik Schnabel on Overcoming Fear, Rebuilding Self Trust, and Finding Your True Purpose

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