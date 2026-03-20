Oggi alle 18 si tiene il secondo appuntamento di marzo della rassegna “Racconti sotto l’ulivo” all’Ego’ Lounge. Si tratta di un evento in cui Altafini presenta le sue narrazioni senza tempo. La serata offre l’opportunità di ascoltare storie che attraversano generazioni, in un’atmosfera informale e accogliente. L’iniziativa coinvolge il pubblico in un momento di condivisione di racconti e parole.

Il secondo appuntamento di marzo della Rassegna “Racconti sotto l’ulivo” dell’ Ego’ Lounge è previsto per oggi alle 18.30. Gli organizzatori proporranno nei locali di via Fausto Beretta 23 la presentazione di un libro veramente particolare ed interessante: ’S’oggetti smarriti, racconti da vedere’ di Sergio Altafini. L’autore con i propri studi accademici e l’esperienza professionale ha maturato varie competenze specialistiche della produzione culturale. La comunicazione artistica l’ha visto presente, nel tempo, sia come autore che come organizzatore di eventi, specie di letteratura sperimentale anche a livello internazionale. Con questa sua ultima produzione Altafini ha voluto proporre come lui stesso ci dice "storie brevi, sequel, da leggere e immaginare, da udire con la mente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Racconti sotto l’ulivo’, Altafini presenta le sue narrazioni senza tempo

Articoli correlati

'Racconti sotto l’ulivo': presentazione del libro-compendio 'Non succede, ma se succede… siamo pronti?'Riparte venerdì 6 la rassegna ‘Racconti sotto l’ulivo’ dell’Ego’ Lounge di Ferrara in collaborazione con il consorzio eventi editoriali.

I racconti dell’ingegner Antonelli e le sue verità poco consolatorieNon è mai banale e, anzi, ogni volta invita alla riflessione sulla realtà che ci circonda.

Una raccolta di contenuti su Racconti sotto

Argomenti discussi: ‘Racconti sotto l’ulivo’, presentazione del libro ‘S’oggetti smarriti, racconti da vedere’ di Sergio Altafini; ‘Sogni e avventure sulle Alpi’, Piero Ferraresi presenta la sua ultima produzione.