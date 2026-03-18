Quasi ultimata la messa in sicurezza Riapre la chiesa della Collegiata

Domenica 29 marzo la chiesa di San Michele Arcangelo a Brisighella riapre al pubblico dopo quattro anni di interventi di messa in sicurezza. I lavori sono quasi terminati e la struttura è stata sottoposta a interventi di manutenzione e consolidamento. La riapertura avviene dopo un lungo periodo di chiusura, durante il quale sono stati effettuati interventi mirati a garantire la stabilità dell’edificio.

A distanza di quattro anni domenica 29 marzo riaprirà ai fedeli la chiesa di San Michele Arcangelo a Brisighella, interessata da importanti lavori di messa in sicurezza. A darne notizia, con soddisfazione, è stato il vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana, Mario Toso, ieri nel corso di una conferenza tenutasi nel seminario di Faenza, il quale ha posto l’accento sulla riapertura in occasione della domenica delle Palme. "Una data significativa il 29 marzo – ha detto il vescovo –, ovvero la domenica delle Palme e della Passione. E la chiusura della chiesa ha rappresentato un evento di passione per la comunità". I lavori di recupero, costati... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quasi ultimata la messa in sicurezza. Riapre la chiesa della Collegiata Articoli correlati La chiesa della Misericordia riapre le porte alla città con la messa del vescovoViareggio, 5 marzo 2026 – “La chiesa della Misericordia di Viareggio riapre le porte: riconsegniamo alla città una parte della sua storia” sono... Hera ha concluso i lavori, la strada riapre dopo la messa in sicurezza della collinaDopo mesi di lavori per risolvere il grave guasto al collettore fognario principale di vallata il cantiere ha portato a termine un’opera di... Tutto quello che riguarda Quasi ultimata Discussioni sull' argomento Quasi ultimata la messa in sicurezza. Riapre la chiesa della Collegiata; Ex casello di via Rughi, quasi ultimata la riqualificazione; Aci Castello, collettore fognario senza gestione. Marano e Bonaccorso (M5S): Opera quasi pronta, rischio spreco di fondi pubblici; Dimenticare Modena, ma con l’Empoli è quasi un’ultima spiaggia. 15/3/26.Quasi ultimata in ValdaRio a Chioggia la costruzione delle 2 gigantesche gru Goliath(alte fino a 110m con portata fino a 800ton)della Cimolai Technology destinate per navi da 230.000ton alla Fincantieri di Monfalcone dove giungeranno su 2 pontoni( - facebook.com facebook 15/3/26.Quasi ultimata in ValdaRio a Chioggia la costruzione delle 2 gigantesche gru Goliath(alte fino a 110m con portata fino a 800ton)della Cimolai Technology destinate per navi da 230.000ton alla Fincantieri di Monfalcone dove giungeranno su 2 pontoni( x.com