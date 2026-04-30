I dubbi sui cantieri lungo l' argine Acri | Lavori mai terminati e ora un costo quasi triplo
Lungo l’argine del fiume Montone sono ripresi i lavori per l’installazione delle briglie, dopo una lunga sospensione. La passeggiata lungo via D’Anzani, solitamente frequentata, si presenta ora con i cantieri aperti e i lavori in corso. I costi stimati sono aumentati quasi del triplo rispetto alle prime stime, mentre i lavori non sono ancora stati completati. La ripresa delle attività ha suscitato diverse reazioni tra i cittadini e gli abitanti della zona.
"La consueta passeggiata lungo la via D'Anzani, a margine del fiume Montone, realizzato il mio favorevole stupore nel vedere, dopo numerosi post pubblicati sui social ed altrettante lettere gentilmente accolte dalle vostre redazioni, la ripresa dei lavori riguardanti l’installazione delle briglie.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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