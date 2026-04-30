I dubbi sui cantieri lungo l' argine Acri | Lavori mai terminati e ora un costo quasi triplo

Lungo l’argine del fiume Montone sono ripresi i lavori per l’installazione delle briglie, dopo una lunga sospensione. La passeggiata lungo via D’Anzani, solitamente frequentata, si presenta ora con i cantieri aperti e i lavori in corso. I costi stimati sono aumentati quasi del triplo rispetto alle prime stime, mentre i lavori non sono ancora stati completati. La ripresa delle attività ha suscitato diverse reazioni tra i cittadini e gli abitanti della zona.