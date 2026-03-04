Fabregas rompe il silenzio su Bastoni | Vi dico io perché lo fischiano tutti Parole pesantissime

Il tecnico di una squadra di calcio ha commentato i fischi rivolti a un suo difensore durante la partita a Como, spiegando le ragioni di questi cori. Dopo aver ricevuto numerose contestazioni, l’allenatore ha deciso di intervenire pubblicamente per difendere il giocatore, senza entrare in analisi sulle cause delle reazioni dei tifosi. Le sue parole sono state chiare e dirette, senza supporre motivazioni esterne o implicazioni.

Il tecnico non ci sta e prende le parti del difensore dopo i fischi incessanti ricevuti anche a Como. Tra l'episodio con Kalulu e le accuse di simulazione, lo spagnolo spegne l'incendio con parole da vero leader. "Va protetto, deve essere il futuro capitano della Nazionale".