Quarticciolo una pistola sotto il materasso di un bambino Si indaga per capire se è stata usata

Nel quartiere Quarticciolo, è stata trovata una pistola nascosta sotto il materasso di un bambino. Le forze dell’ordine stanno verificando se l’arma sia stata utilizzata in episodi recenti di violenza che hanno coinvolto le strade del quartiere. Dopo due agguati, uno in via Ostuni e l’altro sulla Palmiro Togliatti a Centocelle, è stato effettuato un vasto controllo da parte dei carabinieri nella zona.

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Dopo gli agguati, prima in via Ostuni al Quarticciolo e poi sulla Palmiro Togliatti a Centocelle, è scattato un maxi controllo dei carabinieri in quel quadrante di città. Il bilancio, che parla di 6 arresti complessivi, racconta anche di un rinvenimento inquietante.Durante una perquisizione in.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Giugliano, terrore in casa: picchia sorella con una mazza e nasconde pistola rubata sotto il materassoAncora violenza domestica a Giugliano, dove i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un 41enne già noto alle... Leggi anche: Giugliano in Campania: Aggredisce la sorella con una mazza da baseball. Carabinieri arrestano 41enne, sotto al materasso anche una pistola Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Agguato notturno al Quarticciolo, sparatoria nella nota piazza di spaccio: un ferito; Roma, blitz antidroga al Quarticciolo: due arresti, bar sequestrato e pistola trovata in casa del titolare; Quarticciolo, la droga nascosta al bar: cocaina e hashish nell'armadio blindato; Nove chili di cocaina nella base di stoccaggio e l'80enne in cerca di sballo. Il Quarticciolo è una polveriera dello spaccio. Pistola sotto il materasso del figlio, Quarticciolo blindato durante i controlli dei CarabinieriMaxi operazione dei Carabinieri nel quartiere Quarticciolo di Roma, dove un imponente controllo straordinario del territorio ha portato a sei arresti, tre denunce e al sequestro di droga e armi. Tra g ... msn.com Pistola sotto il materasso del bimbo, arresti e sequestri al QuarticcioloImponente servizio straordinario di controllo del territorio nel Quarticciolo da parte dei carabinieri, supportati anche da un elicottero: 6 persone arrestate, 3 denunciate, armi e droga sequestrate i ... ansa.it Anagnia. Global Genius · Sturdy And Steady. Roma, al #Quarticciolo un’intera area passata al setaccio dai Carabinieri: sei arresti, oltre 350 dosi sequestrate e una scoperta che lascia senza parole — una pistola carica nascosta sotto il materasso di un bambin - facebook.com facebook Oggi al Quarticciolo: prevenzione e salute al centro! Questa mattina ho partecipato all’iniziativa presso il Centro Anziani Quarticciolo, un momento importante dedicato gratuitamente alla diagnostica e alla prevenzione per le persone più fragili. x.com