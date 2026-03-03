Giugliano in Campania | Aggredisce la sorella con una mazza da baseball Carabinieri arrestano 41enne sotto al materasso anche una pistola

A Giugliano in Campania, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni per aver aggredito con una mazza da baseball la sorella, mentre sotto il materasso è stata trovata una pistola rubata. L’uomo è stato accusato di maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di arma. L’intervento dei militari ha evitato ulteriori conseguenze.

Arzano: Raid al bar. Tre ragazzi arrestati e due persone denunciate. Indagini lampo dei carabinieri con tanti aspetti ancora da chiarire UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. Formazione digitale e green: 50 milioni alle PMI del Sud. Dal 12 marzo domande su Invitalia per il bando MIMIT Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. Lo spadista napoletano conquista il terzo posto agli Italiani Under 23, confermandosi tra i migliori talenti della scherma nazionale A Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giugliano in Campania: Aggredisce la sorella con una mazza da baseball. Carabinieri arrestano 41enne, sotto al materasso anche una pistola Giugliano, terrore in casa: picchia sorella con una mazza e nasconde pistola rubata sotto il materassoAncora violenza domestica a Giugliano, dove i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un 41enne già noto alle... Botte, calci e aggressioni anche con una mazza da baseball contro la sorellaA Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un 41enne del posto già noto alle forze... Tutto quello che riguarda Giugliano in Campania Aggredisce la... Discussioni sull' argomento Follia durante la partita: donna aggredisce il marito a Napoli dopo un malinteso calcistico; Napoli, aggredisce la compagna e la costringe a consegnargli denaro: arrestato 41enne. Giugliano in Campania, aggredisce la sorella con una mazza da baseballA Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Deve rispondere ... ilmattino.it Giugliano, aggredisce la sorella con una mazza da baseball: Carabinieri arrestano 41enneA Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine. napolivillage.com La vittima ha raccontato di essere vittima da anni dei maltrattamenti da parte del fratello che quotidianamente picchiava e aggrediva lei e la loro madre di 73 anni. L’uomo di #Giugliano, tossicodipendente, quotidianamente pretendeva denaro per la droga. L’a - facebook.com facebook La cucina napoletana fuori da Napoli. A #Miami Marco Giugliano con Mano Libera ha fatto una cosa semplice e complicatissima: ha preso la cucina napoletana e l’ha messa in movimento. Una cucina che sperimenta, che sorride, che fa il giusto "casino". Abbi x.com