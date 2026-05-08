Quarticciolo arrestato un 23enne | aveva nascosto una pistola sotto il materasso del figlio

Nella zona del Quarticciolo, i carabinieri hanno effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di un giovane di 23 anni. Durante la perquisizione, è stata trovata una pistola nascosta sotto il materasso del letto del figlio. Contestualmente, sono stati sequestrati circa 350 dosi di crack e cocaina, e altri cinque soggetti sono stati arrestati per detenzione di droga.

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Blitz dei carabinieri al Quarticciolo: sei arresti per droga. Sequestrate 350 dosi di crack e cocaina e una pistola nascosta nel letto di un bambino.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Quarticciolo, una pistola sotto il materasso di un bambino. Si indaga per capire se è stata usataDopo gli agguati, prima in via Ostuni al Quarticciolo e poi sulla Palmiro Togliatti a Centocelle, è scattato un maxi controllo dei carabinieri in... Giugliano, terrore in casa: picchia sorella con una mazza e nasconde pistola rubata sotto il materassoAncora violenza domestica a Giugliano, dove i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un 41enne già noto alle... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Spari nella notte al Quarticciolo, ferito un 23enne nella piazza di spaccio di via Ostuni; Fu arrestato per droga era nel gazebo e anche nel frigorifero | assolto. Quarticciolo, blitz nella piazza dello spaccio estremo: la pistola di un pusher nascosta sotto il materasso del figlio piccoloAncora un'operazione dei carabinieri nel quartiere al centro di regolamenti di conti negli ultimi giorni, con tre feriti. I miitari dell'Arma hanno arrestato sei persone. Fra loro anche un 23enne tuni ... roma.corriere.it Agguato notturno al Quarticciolo, sparatoria nella nota piazza di spaccio: un feritoIntorno all’una di notte, tra giovedì 30 aprile e venerdì 1° maggio, un uomo è stato raggiunto da diversi colpi di pistola in via Ostuni, al Quarticciolo. I carabinieri indagano per individuare i resp ... romatoday.it Anagnia. Global Genius · Sturdy And Steady. Roma, al #Quarticciolo un’intera area passata al setaccio dai Carabinieri: sei arresti, oltre 350 dosi sequestrate e una scoperta che lascia senza parole — una pistola carica nascosta sotto il materasso di un bambin - facebook.com facebook Oggi al Quarticciolo: prevenzione e salute al centro! Questa mattina ho partecipato all’iniziativa presso il Centro Anziani Quarticciolo, un momento importante dedicato gratuitamente alla diagnostica e alla prevenzione per le persone più fragili. x.com