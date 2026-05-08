Quarticciolo arrestato un 23enne | aveva nascosto una pistola sotto il materasso del figlio
Nella zona del Quarticciolo, i carabinieri hanno effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di un giovane di 23 anni. Durante la perquisizione, è stata trovata una pistola nascosta sotto il materasso del letto del figlio. Contestualmente, sono stati sequestrati circa 350 dosi di crack e cocaina, e altri cinque soggetti sono stati arrestati per detenzione di droga.
Blitz dei carabinieri al Quarticciolo: sei arresti per droga. Sequestrate 350 dosi di crack e cocaina e una pistola nascosta nel letto di un bambino.🔗 Leggi su Fanpage.it
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