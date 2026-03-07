Afferra e spinge a terra una ragazza per baciarla e palpeggiarla | 33enne arrestato per violenza sessuale a Torino Borgo Po

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Torino, nel quartiere Borgo Po, per aver avvicinato una ragazza, afferrandola per le spalle e spingendola a terra con l’intento di compiere atti di natura sessuale. L’episodio si è verificato negli ultimi giorni di febbraio. La giovane ha riportato un’aggressione durante una passeggiata nella zona.

L'ha avvicinata, poi afferrata per le spalle e spinta a terra con l'intento di molestarla. Il fatto è avvenuto a Torino, in zona Borgo Po, negli ultimi giorni di febbraio. La giovane ragazza si trovava seduta sui gradini di una scuola in zona Borgo Po quando, dopo essere stata avvicinata, è stata vittima di violenza da parte di un uomo, un 33enne originario del Bangladesh, che dapprima l'ha afferrata per le spalle, cercando di baciarla, e che poi l'ha buttata a terra, iniziando a palpeggiarla. Le urla della ragazza hanno però messo subito in allarme i passanti che hanno richiesto l'immediato intervento degli agenti di polizia, arrivate in loco con una volante del commissariato Borgo Po.