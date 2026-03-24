In vendita per 30 milioni lo storico palazzo del &#8216;600 dove ha studiato Papa Giovanni Paolo II a Roma

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È in vendita uno dei gioielli più segreti di Roma: uno storico Palazzo, ex chiesa sconsacrata, a due passi dal Quirinale che ha ospitato Papa Giovanni Paolo II durante i suoi studi ed è testimonianza di un'incredibile architettura del passato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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