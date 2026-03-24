È in vendita uno dei gioielli più segreti di Roma: uno storico Palazzo, ex chiesa sconsacrata, a due passi dal Quirinale che ha ospitato Papa Giovanni Paolo II durante i suoi studi ed è testimonianza di un'incredibile architettura del passato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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