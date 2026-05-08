Nel mondo del collezionismo, alcune vecchie banconote italiane possono raggiungere valori fino a 4.000 euro, soprattutto se si tratta di pezzi rari. La valutazione dipende dall’anno di emissione, dalla condizione e dalla rarità del taglio. Le banconote più ricercate sono quelle che circolavano prima dell’introduzione dell’euro, con numerosi appassionati che cercano di aggiungere questi pezzi alla loro collezione.

Nel panorama del collezionismo, esistono vecchie banconote che possono valere migliaia di euro. Prima di svuotare un vecchio cassetto e destinare tutto al macero, è bene sapere che alcuni biglietti che hanno fatto la storia d'Italia oggi valgono una piccola fortuna e possono regalare grandi soddisfazioni ai loro possessori. Il fascino barocco del Bernini. La regina indiscussa di questo mercato è la banconota da 50.000 lire che omaggia il genio di Gian Lorenzo Bernini. La fortuna si nasconde nei dettagli cromatici e alfabetici: se il numero di serie è stampato in rosso e presenta la lettera E come secondo carattere, il valore può aggirarsi sui 1.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quanto valgono le vecchie lire? Fino a 4mila euro per i pezzi rari

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