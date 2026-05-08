In diversi piccoli comuni italiani, le notizie di cronaca nera attirano l’attenzione sui social media, dove alcune attività commerciali pubblicizzano i propri servizi. Tuttavia, nei commenti sotto queste pubblicità si trovano spesso commenti di dark humor legati a omicidi che hanno segnato profondamente la comunità. Questi episodi mostrano come le vicende di cronaca nera, anche a livello locale, continuino a suscitare reazioni diversificate tra i cittadini.

È successo per quasi tutti i piccoli comuni protagonisti, loro malgrado, delle più tristi pagine di cronaca nera italiana. È accaduto con Cogne prima, con Erba poi, con Avetrana e anche con Garlasco. Il nome della cittadina è diventato, mano a mano che l’omicidio o la strage assumevano i contorni di un caso mediatico, una sineddoche: il tutto, il comune, per identificare una parte, il singolo episodio di cronaca nera. Ma se una volta i commentini, le battute o, come si dice oggi, il dark humor, serpeggiavano solo di bocca in bocca, al bar del paese vicino o, al massimo, tra i passeggeri delle automobili che passavano davanti a un cartello autostradale, oggi i social, e la cassa di risonanza mediatica a cui questi casi sono sottoposti, hanno amplificato il fenomeno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quando il delitto diventa fenomeno: le attività di Garlasco si fanno pubblicità sui social, ma nei commenti solo dark humor sull’omicidio di Chiara Poggi

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