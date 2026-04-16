A Garlasco, oltre al delitto di Chiara Poggi, si sono verificati altri due casi di morti sospette che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La notizia è stata discussa nel corso di una puntata di Mattino Cinque il 15 aprile, portando alla ribalta queste vicende considerate ancora irrisolte. Questi eventi hanno aggiunto ulteriori interrogativi legati alla vicenda giudiziaria e alle circostanze che circondano le morti avvenute nella zona.

Non solo Chiara Poggi. Le morti misteriose attorno al delitto di Garlasco, riportate al centro del dibattito pubblico a Mattino Cinque, il 15 aprile, sono tre. Distanziate di qualche anno l’una dall’altra e tutte e tre particolarmente strane e inquietanti. Andiamo con ordine. Tre morti particolarmente strane. Giovanni Ferri era un meccanico in pensione, rinvenuto senza vita il 23 novembre 2010, in uno spazio ristretto, con la gola e i polsi tagliati. Assente l’arma che gli avrebbe provocato quelle ferite mortali. La moglie ha sempre escluso che si trattasse di suicidio, eppure gli inquirenti conclusero proprio che Ferri si fosse tolto la vita.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, non solo Chiara Poggi. Le tre morti sospette legate al delitto

Garlasco, la nuova svolta: Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto

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