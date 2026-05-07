Nel 2025, il gestore pubblico dei rifiuti che copre gran parte della Martesana ha registrato un risultato positivo, con aumento del patrimonio e degli utili rispetto all’anno precedente. La gestione dei rifiuti si conferma in crescita, con numeri che testimoniano una performance finanziaria soddisfacente. La società ha chiuso l’anno con risultati record, confermando un trend di sviluppo nel settore della gestione dei rifiuti nella zona.

I rifiuti tirano, Cem cresce e macina utili: bilancio 2025 promosso a pieni voti, il gestore pubblico dei rifiuti che serve buona parte della Martesana, ha chiuso l’anno con numeri lusinghieri. Produzione a 86,3 milioni di euro e utile netto che sale a 4,3 milioni: conti in ordine e prospettive in espansione. L’assemblea dei soci, riunita nella sede di Cascina Sofia con l’85% delle quote presenti, ha approvato il rendiconto all’unanimità. Un via libera che certifica la solidità economica e finanziaria dell’utility di Cavenago, sempre più punto di riferimento per i Comuni del territorio. I numeri parlano chiaro: crescita rispetto all’anno precedente sia per il valore della produzione sia per guadagno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La gestione dei rifiuti in Martesana. Per Cem un bilancio da record: crescono il patrimonio e gli utili

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