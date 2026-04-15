La Ferrari ha già da mesi gli sviluppi per eguagliare Mercedes in F1 2026 ma non può usarli | serve l'ADUO

Da diversi mesi, la Ferrari lavora allo sviluppo di soluzioni tecniche per cercare di ridurre il divario con Mercedes sulla Power Unit in vista della stagione 2026 di Formula 1. Tuttavia, queste innovazioni non possono essere impiegate fino a quando non verrà ottenuto l’approvazione dell’ADUO, il sistema di autorizzazione che regola l’utilizzo di nuove componenti. La questione riguarda esclusivamente l’approvazione legale e regolamentare di queste tecnologie.

Ferrari avrebbe già da mesi le soluzioni per ridurre il gap da Mercedes sulla Power Unit per la F1 2026, ma non può usarle senza ADUO. Ecco perché Miami può diventare decisiva.🔗 Leggi su Fanpage.it

Ferrari RISCHIA dove gli altri frenano: IL MOTORE 2026 NASCONDE UN SEGRETO!

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