Quale partita su TV8 oggi ATP Roma 2026 | orario programma in chiaro streaming

Oggi su TV8 si svolge una delle partite degli Internazionali d’Italia 2026, con il torneo di tennis che continua a tenere i fan incollati allo schermo. L’appuntamento è in diretta, con orario e programma disponibili in chiaro, permettendo agli appassionati di seguire l’evento senza costi aggiuntivi. Per chi preferisce, è anche possibile seguire l’incontro in streaming attraverso le piattaforme ufficiali della rete.

Il programma degli Internazionali d’Italia 2026 entra nel vivo e, come da tradizione recente, una parte dell’offerta televisiva resta accessibile anche gratuitamente. Nella giornata di oggi, mercoledì 6 maggio, il match scelto per la trasmissione in chiaro su TV8 è quello tra Matteo Arnaldi e lo spagnolo Jaume Munar, previsto nel corso del pomeriggio sul rosso del Foro Italico (orario indicativo a partire dalle 15.00, soggetto alla durata degli incontri precedenti). Per Arnaldi si tratta dell’esordio nel Masters 1000 di Roma, in un momento delicato ma potenzialmente favorevole. Il ligure arriva dal successo nel Challenger di Cagliari, un risultato che potrebbe aver restituito fiducia dopo settimane complicate, segnate soprattutto da problemi fisici.🔗 Leggi su Oasport.it

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