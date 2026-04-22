Eljif Elmas sta giocando le ultime partite della stagione con l’obiettivo di convincere il Napoli a esercitare il diritto di riscatto. Attualmente, il centrocampista macedone ha una clausola che lo legherebbe definitivamente alla squadra, ma la decisione finale dipenderà dal suo rendimento nelle partite finali. La società sta monitorando con attenzione le sue prestazioni in vista di una possibile conferma contrattuale.

Eljif Elmas utilizza le partite finali della stagione per forzare la mano sul riscatto: il macedone deve convincere il Napoli a esercitare il diritto che lo legherebbe definitivamente al club. Elmas in panchina: il cambio di ruolo negli ultimi mesi. Le ultime settimane hanno trasformato il minutaggio dell’ex Fenerbahçe. Durante l’emergenza infortuni che aveva colpito la squadra, Elmas aveva giocato con continuità in ogni posizione tattica richiesta. Ora, con il rientro dei titolari, gli spazi si sono ridotti drasticamente. Entra solo nei finali di gara, quando la partita è già decisa. Questo cambio di scenario non è casuale. Il futuro di Elmas al Napoli dipende dalla decisione del club sul riscatto, e il macedone ha pochissimo tempo per invertire la tendenza.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, quale futuro per Elmas? Il macedone ora ha un obiettivo ben preciso

Notizie correlate

Napoli, quale sarà il futuro di Elmas e Alisson? La situazioneIl Napoli lavorerà da qui al termine della stagione per portare a casa il massimo risultato che ad oggi sembra plausibile per la squadra azzurra,...

Napoli 2-0 sul Torino, il raddoppio è di Elmas: prima gol stagionale per il macedoneIl Napoli raddoppia contro il Torino e lo fa con il primo gol stagionale di Elmas.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Calciomercato Napoli, il futuro di Lukaku è un rebus. Non solo il Fenerbahce: in tante sul belga; Calciomercato Napoli, quando torna Lukaku? Il futuro azzurro sembra già scritto; Centrodestra Napoli, Enzo Rivellini: Basta teatrini e accordi inventati, serve serietà; Conte tra Napoli e Nazionale: quale sarà il futuro del tecnico salentino?.

Napoli, quale futuro per De Bruyne? Svelate le sensazioniFuturo De Bruyne Napoli - Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli e al fantacalcio è ancora tutto da scrivere: il belga, ... fantamaster.it

Napoli, quale futuro per Spinazzola? Juventus e Milan alla finestraSpinazzola Milan Juventus - Futuro tutto da scrivere per Leonardo Spinazzola, esterno classe 1993 in forza al Napoli, che potrebbe ... fantamaster.it

Porta San Gennaro non è solo un varco urbano, ma uno dei luoghi più simbolici della storia di Napoli. Citata già nel 928, per secoli ha rappresentato uno degli accessi principali alla città per chi arrivava da nord, diventando un punto di passaggio fondamental - facebook.com facebook

#Napoli- #Atalanta: occhio all'asse per #Scamacca e #Lucca x.com