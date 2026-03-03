Milan c’è un piano ben preciso per il derby | la richiesta di Allegri il patto nello spogliatoio

Il Milan si sta preparando per il derby di domenica 8 marzo alle 20:45 a San Siro contro l’Inter. Il tecnico Allegri ha formulato una richiesta specifica, mentre nello spogliatoio si è stabilito un patto tra i giocatori più esperti come Rafael Leão, Luka Modric e Adrien Rabiot. La squadra si sta concentrando sugli aspetti tattici e sulla coesione prima del grande match.

Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, quello di domenica 8 marzo, alle ore 20:45, a 'San Siro' contro l'Inter, per il Milan dovrà essere il derby dell'orgoglio. Una stracittadina da affrontare a testa alta, senza fare calcoli e senza pensare troppo alla classifica. Poi, in caso di vittoria, si vedrà. Il tecnico Massimiliano Allegri ribadirà oggi alla sua squadra il concetto già espresso ai giornalisti dopo Cremonese-Milan: "Pensiamo solo a noi stessi, ma sognare non è vietato, dovremo divertirci e godercela". Il patto nello spogliatoio rossonero è quello di dare tutto per non aver rimpianti nel caso in cui, poi, l'Inter dovesse crollare nelle dieci partite che restano fino al termine del campionato.