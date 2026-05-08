' Punti cardinali for work' a San Marco la Catola al via il progetto ' Radici e Ali | laboratori job days e uno sportello stabile per rilanciare il borgo
Laboratori di orientamento per giovani disoccupati o inattivi; job days con le imprese per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; uno sportello stabile di orientamento; attività dedicate alla partecipazione femminile; iniziative di promozione territoriale: sono le principali azioni.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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