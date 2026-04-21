Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo tranne che per il Salento Protezione civile previsioni meteo

La protezione civile ha diramato un’allerta meteo per la Puglia che sarà valida dalle 8 di domani, 22 aprile, e durerà dodici ore. La richiesta riguarda principalmente temporali, con un codice giallo che si applica a tutta la regione, ad eccezione del Salento, dove la situazione non prevede rischi specifici. Le previsioni indicano condizioni di maltempo in diverse zone, con temporali possibili nel corso della giornata.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 22 aprile, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo tranne che per il Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo tranne che per il Salento Protezione civile, previsioni meteo Notizie correlate Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per diciotto ore. Puglia, maltempo: allerta temporali fino a sera, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 14 per dieci ore. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per la parte centrosettentrionale della regione; Puglia, maltempo: allerta temporali nel pomeriggio, codice giallo per zone interne; Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per zone del foggiano; Maltempo: nove regioni in allerta per temporali. Puglia: codice giallo per vento fino a burrasca forte e mareggiate. Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo tranne che per il Salento Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 22 aprile, per dodici ore. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio ... noinotizie.it Maltempo, allerta meteo gialla domani 22 aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteAllerta meteo gialla su gran parte del Centro-Sud per domani, mercoledì 22 aprile. La Protezione Civile segnala rischio temporali in Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria, dove è attiv ... fanpage.it Protezione Civile Salento ODV facebook