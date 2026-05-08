Un uomo di 40 anni residente nella provincia di Milano è stato denunciato per aver pubblicato commenti sui social che contenevano minacce e insulti, con caratteristiche di diffamazione aggravata dall’odio razziale e antisemita. La denuncia è arrivata dopo che l’individuo aveva scritto post relativi a un attentato, suscitando preoccupazione tra le autorità competenti. Le indagini hanno portato all’identificazione e all’avvio di procedimenti legali.

Una denuncia per minacce, diffamazione e istigazione a delinquere aggravate dall’odio razziale e religioso, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Digos di Pisa e Milano. Un uomo di 40 anni residente nella provincia milanese è stato identificato come autore di una serie di commenti discriminatori e minacciosi pubblicati sui social in risposta a un post relativo all’attentato alla sinagoga ortodossa di Manchester, pubblicato da una docente dell’Università di Pisa lo scorso novembre. Odio razziale a Milano Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine nel mese di novembre, quando una docente universitaria di Pisa ha pubblicato un post sui social network dedicato all’attentato avvenuto a ottobre presso la sinagoga ortodossa di Manchester.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pubblica commenti di odio razziale e antisemiti sui social, a Milano denunciato un 40enne per istigazione

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Panoramica sull’argomento

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