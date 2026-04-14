A Bergamo aumentano gli incidenti in bici | C’è ancora odio per i ciclisti sui social commenti da brividi

A Bergamo, i dati più recenti della polizia locale mostrano un aumento degli incidenti che coinvolgono ciclisti, rendendo questa categoria la più vulnerabile sulle strade cittadine. La situazione si accompagna a commenti sui social network che spesso manifestano ostilità nei confronti dei ciclisti, contribuendo a creare un clima di tensione tra utenti della strada. La questione è stata oggetto di discussione nelle ultime settimane, con numeri che confermano un aumento delle collisioni.

Bergamo. È quella dei ciclisti la categoria più vulnerabile sulle strade della città. Il trend emerge dai dati più recenti raccolti dalla polizia locale di Bergamo e messi a disposizione da Palazzo Frizzoni. Il quadro prende forma grazie ai report degli agenti che intervengono direttamente sul posto in caso di incidente: nel 2025 i sinistri stradali in città sono stati 1.499, di cui 196 hanno coinvolto anche un “velocipede”. Nella categoria rientrano non solo le biciclette tradizionali, ma anche monopattini ed e-bike. Negli ultimi 10 anni il tasso di incidentalità, cioè il rapporto tra tutti gli incidenti stradali avvenuti in città e quelli che coinvolgono le due ruote leggere, è cresciuto dal 10,2% registrato nel 2015 – dato Istat – al 13,1% attuale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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