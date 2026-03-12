Nella seconda giornata degli ottavi di finale di Champions League, Bodo, Real e Psg hanno conquistato risultati importanti per avvicinarsi ai quarti di finale. La sfida tra Leverkusen e Arsenal si è conclusa 1-1, con i londinesi che hanno pareggiato grazie a un rigore al 44’ del secondo tempo, assegnato e confermato dal Var.

Leverkusen-Arsenal ha aperto la seconda giornata delle partite di andata degli ottavi di Champions ed è finita 1-1 con i londinesi che in extremis hanno sfruttato un rigore discusso, ma confermato anche dal Var e trasformato da Havertz al 44’ del secondo tempo. I tedeschi erano passati in vantaggio al 1’ della ripresa con Andrich st sugli sviluppi di un calcio d‘angolo. Più netti i risultati delle altre partite, che rendono in discesa le sfide del ritorno per chi ha cominciato in casa. Bodo Glimt-Sporting è finita 3-0 (32’ pt Fet su rigore, 46’ pt Blomberg, 26’ st Hogh) in favore dei norvegesi, attesi tra una settimana in Portogallo. PSG-Chelsea si è conclusa 5-2 (pt 10’ Barcola, 28’ Gusto, 40’ Dembele, st 29’ Vitinha, 41’ e 48’ Kvaratshkelia). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - CHAMPIONS LEAGUE. Bodo, Real e Psg mettono l’ipoteca sul passaggio ai quarti di finale

Articoli correlati

Diretta gol Champions League LIVE: in campo Real City, PSG Chelsea e Bodo SportingMercato Inter, Fabrizio Romano svela su Calhanoglu: «C’è la serissima probabilità di separarsi già in estate ma…» Mago Forest non ha dubbi: «È una...

Real Madrid e PSG travolgenti nei big match di Champions League, che tripletta di Valverde. Il Bodo/Glimt strabiliaDue big match hanno animato la serata riservata alla Champions League: il Real Madrid ha sconfitto il Manchester City per 3-0 e il PSG ha travolto il...

Approfondimenti e contenuti su CHAMPIONS LEAGUE Bodo Real e Psg...

Temi più discussi: Ottavi di finale Champions League: vincono Real, Paris e Bodø Glimt, pari Arsenal; Real Madrid e PSG travolgenti nei big match di Champions League, che tripletta di Valverde. Il Bodo/Glimt strabilia; Champions League: il Bodo continua a sorprendere, PSG e Real dominano; Dove vedere la Champions League 2025/26 in streaming e in tv, è tutto pronto per gli ottavi di finale.

Champions League, Psg-Chelsea, Bodo Glimt-Sporting e Real Madrid-Manchester City: le formazioni ufficialiAlle 21 ci saranno le sfide di Champions League valide per gli ottavi di finale tra Paris Saint-Germain e Chelsea e tra Real Madrid e Manchester City p. Il club francese ritroverà i blues ... tuttojuve.com

Champions: linea Valverde per il Real, il Bodo non si ferma più, PSG trascinato da KvaraGol e spettacolo anche nel mercoledì di Champions League nelle altre 4 partite di andata degli ottavi di finale. Purtroppo senza italiane visto che ... ecovicentino.it

Il Bodo/Glimt non si ferma più: travolto anche lo Sporting, quinta vittoria di fila in Champions x.com

Neschio. . FEDERICO VALVERDE REAL MADRID-MAN.CITY 3-0 e il BODO e PSG-CHELSEA 0:00 - Federico Valverde 2:42 - Real Madrid-Manchester City 3-0 7:12 - Bodo Glimt-Sporting CP 3-0 8:36 - PSG-Chelsea 5-2 9:43 - Bayer Leverkusen-Arsenal facebook