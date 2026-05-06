L’Arsenal ha annunciato un’assegnazione particolare dei biglietti per la finale di Champions League, creando sorpresa tra i tifosi. Dopo la vittoria contro l’Atletico Madrid, i sostenitori sono felici, ma devono affrontare una difficile sfida per ottenere i biglietti. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra i tifosi, che si preparano ora a cercare di assicurarsi i tagliandi per la partita decisiva.

Sito inglese: I tifosi dell’Arsenal festeggeranno per qualche tempo la vittoria contro l’Atletico Madrid, ma dovranno affrontare una battaglia per ottenere i biglietti per la finale di Champions League. La combattuta vittoria per 1-0 all’Emirates Stadium martedì sera ha visto la squadra di Mikel Arteta raggiungere la finale e la lunga attesa per il primo premio europeo potrebbe presto finire. Nella finale di fine maggio affronteranno il Bayern Monaco o il PSG, ma alla Puskás Aréna non ci saranno così tanti tifosi dell’Arsenal come si potrebbe pensare. Potrebbe piacerti L’Arsenal ha regalato meno di 17.000 biglietti per la finale di Champions League.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Arsenal ha assegnato un’assegnazione scioccante dei biglietti per la finale di Champions League

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