Strada Morrocco-Sambuca ultimata una delle opere più rilevanti contro il dissesto idrogeologico

Sono terminati i lavori sulla strada Morrocco-Sambuca, una delle opere più significative contro il dissesto idrogeologico. Sono stati completati gli interventi di consolidamento e risanamento della frana che interessava la zona. La strada, ora riaperta al traffico, rappresenta un passo importante nella messa in sicurezza dell’area. I lavori sono stati condotti dalle autorità competenti e hanno coinvolto diverse squadre di tecnici specializzati.

Il sindaco David Baroncelli: “L’opera pubblica risponde alla necessità e alla priorità assoluta di garantire sicurezza alla nostra comunità” Si sono conclusi i lavori per il consolidamento e il risanamento della frana lungo la strada Morrocco-Sambuca. L’intervento, complesso dal punto di vista infrastrutturale e finanziato con fondi ministeriali per un valore complessivo di 755 mila euro, ha previsto la realizzazione di una palificata composta da circa cinquanta pali trivellati in calcestruzzo, finalizzata a contenere il tratto di strada interessato dal dissesto. Gli interventi si sono conclusi con l’installazione della barriera stradale e l’esecuzione di ulteriori opere di finitura. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Due milioni di euro per lottare contro il dissesto idrogeologicoSono iniziati da qualche giorno una serie di interventi sul territorio di Grottazzolina, mirati alla risoluzione di diverse problematiche legate al... Frana Caltanissetta: "’Urge un piano nazionale straordinario contro il dissesto idrogeologico"Ance Brindisi esprime profonda vicinanza e solidarietà ai colleghi di Caltanissetta e alle comunità dei territori coinvolti dalla grave situazione...