Prova a rapire un bambino di 10 anni in un supermercato di Sesto San Giovanni | denunciato 25enne

Nella giornata del 7 maggio, un uomo di 25 anni è stato denunciato dalla polizia per aver tentato di rapire un bambino di 10 anni in un supermercato di Sesto San Giovanni. L'individuo è stato fermato e messo sotto osservazione immediatamente dopo l'incidente. Le forze dell'ordine stanno approfondendo i dettagli dell'accaduto e stanno ricostruendo le modalità con cui si è svolto il tentativo.

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