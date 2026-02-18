Caivano ubriaco tenta di rapire un bambino di 5 anni in un supermercato La cassiera fa da scudo e lo mette in fuga
Un uomo di 45 anni, ubriaco, ha cercato di portare via un bambino di cinque anni in un supermercato di Caivano, Napoli. La cassiera ha reagito prontamente, mettendosi tra il bambino e l’uomo e riuscendo a fargli perdere la strada. Il sospettato è fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.
Napoli, 18 febbraio 2026 - Un 45enne ghanese ha tentato di rapire un bambino di 5 anni in un supermercato di Caivano, in provincia di Napoli. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza e con diversi precedenti, è stato arrestato dai carabinieri allertati dal titolare dell'attività, il supermercato Md di via Atellana. Un uomo si avvicina a madre e figlio. I militari hanno ricostruito l'accaduto grazie alle telecamere di sorveglianza, mentre la donna era già rientrata a casa col bambino, senza però rivelare l'aggressione al marito e senza sporgere denuncia. Le immagini hanno confermato il tentativo di rapimento: due donne stavano uscendo dal supermercato c on i loro figli di 8 e 5 anni quando il ghanese, che era assieme ad altre due persone, ha deciso di avvicinarsi a loro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Tenta di rapire un bambino al supermercato, arrestato un ghanese di 45 anni. "Era ubriaco"Un uomo di 45 anni di nazionalità ghanese è stato arrestato a Caivano, in provincia di Napoli, dopo aver tentato di prendere un bambino di 5 anni al supermercato.
Caivano: “Questo non è tuo figlio, dammelo!”. Tenta di rapire un bambino al supermercato. Carabinieri arrestano 45enneUn uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni nel supermercato Md di via Atellana a Caivano, gridando:
Tenta di rapire un bambino al supermercato: «Questo non è tuo figlio, dammelo!»
Argomenti discussi: Caivano, Non è tuo figlio: dammelo!. Tenta di rapinare un bimbo al supermercato; Tenta di rapire un bambino al supermercato, arrestato un ghanese di 45 anni. Era ubriaco; Questo non è tuo figlio, dammelo: Caivano, tenta di rapire bambino di 5 anni al supermercato ma lo arrestano; Si fionda su un bimbo al supermercato e cerca di rapirlo: 45enne arrestato.
Tenta di rapire bimbo in supermercato a Caivano, arrestato dai carabinieriL’uomo, di nazionalità ghanese e visibilmente ubriaco, dovrà rispondere di tentato sequestro di persona ... msn.com
Caivano, tenta di rapire bimbo di 5 anni: arrestatoCarabinieri a CaivanoFoto Alessandro Garofalo/LaPresse 31-08-2023 Caivano (Napoli) Italia - politica - La presidente ... msn.com
A Caivano nel tardo pomeriggio di ieri un uomo ghanese, ubriaco e con precedenti, ha tentato di portare via alla madre un bambino di 5 anni all’interno del supermercato Md di via Atellana. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 45enne si sarebbe av facebook