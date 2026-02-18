Un uomo di 45 anni, ubriaco, ha cercato di portare via un bambino di cinque anni in un supermercato di Caivano, Napoli. La cassiera ha reagito prontamente, mettendosi tra il bambino e l’uomo e riuscendo a fargli perdere la strada. Il sospettato è fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Napoli, 18 febbraio 2026 - Un 45enne ghanese ha tentato di rapire un bambino di 5 anni in un supermercato di Caivano, in provincia di Napoli. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza e con diversi precedenti, è stato arrestato dai carabinieri allertati dal titolare dell'attività, il supermercato Md di via Atellana. Un uomo si avvicina a madre e figlio. I militari hanno ricostruito l'accaduto grazie alle telecamere di sorveglianza, mentre la donna era già rientrata a casa col bambino, senza però rivelare l'aggressione al marito e senza sporgere denuncia. Le immagini hanno confermato il tentativo di rapimento: due donne stavano uscendo dal supermercato c on i loro figli di 8 e 5 anni quando il ghanese, che era assieme ad altre due persone, ha deciso di avvicinarsi a loro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caivano, ubriaco tenta di rapire un bambino di 5 anni in un supermercato. La cassiera fa da scudo e lo mette in fuga

Tenta di rapire un bambino al supermercato, arrestato un ghanese di 45 anni. "Era ubriaco"Un uomo di 45 anni di nazionalità ghanese è stato arrestato a Caivano, in provincia di Napoli, dopo aver tentato di prendere un bambino di 5 anni al supermercato.

Caivano: “Questo non è tuo figlio, dammelo!”. Tenta di rapire un bambino al supermercato. Carabinieri arrestano 45enneUn uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni nel supermercato Md di via Atellana a Caivano, gridando:

Tenta di rapire un bambino al supermercato: «Questo non è tuo figlio, dammelo!»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.