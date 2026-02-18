Tenta di rapire un bambino al supermercato arrestato un ghanese di 45 anni Era ubriaco
Un uomo di 45 anni di nazionalità ghanese è stato arrestato a Caivano, in provincia di Napoli, dopo aver tentato di prendere un bambino di 5 anni al supermercato. La polizia ha spiegato che l’uomo era ubriaco e si è avvicinato con insistenza alla madre e al bambino, cercando di portarlo via. I clienti presenti nel negozio sono intervenuti e lo hanno fatto scappare, chiamando immediatamente le forze dell’ordine. Le telecamere di sicurezza hanno registrato tutto e hanno aiutato i Carabinieri a identificare l’uomo.
Era ubriaco, quando ha tentato di rapire un bambino di 5 anni insieme alla mamma al supermercato. È successo a Caivano, in provincia di Napoli, dove l'uomo, un 45enne di nazionalità ghanese, messo in fuga dai presenti, è stato poi arrestato dai Carabinieri della compagnia di Caivano che hanno ricostruito l'accaduto grazie alle telecamere di sorveglianza. Il 45enne deve rispondere di tentato sequestro di persona. Spiega LaPresse, che a quanto ricostruito dai Carabinieri, la donna stava facendo la spesa nel supermercato in compagnia di una conoscente e dei figli di 5 e 8 anni. Mentre uscivano e si trovavano all'altezza della porta scorrevole, il 45enne, che era in compagnia di altre due persone, si è avvicinato a loro visibilmente ubriaco e si è rivolto alla donna dicendole: "Questo non è tuo figlio, dammelo", riferendosi al bimbo di 5 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
