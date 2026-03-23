"Armato" di una grossa cesoia e di altri arnesi da scasso cerca di aprirsi un varco nella saracinesca di un negozio di oreficeria, nel cuore della notte. Ma su di lui piombano i carabinieri, allertati poco prima dalla telefonata di un cittadino, insospettito dai rumori. Furto sventato, e ladro che al momento dell’arrivo dei militari, ha cercato inutilmente di divincolarsi e darsi alla fuga, arrestato. È un 39 enne di origine egiziana, è stato trasferito in camera di sicurezza a Pioltello in attesa di udienza di convalida. Tutto si è consumato a Seggiano di Pioltello la notte scorsa. È stato un cittadino a segnalare alle forze dell’ordine il baccano notturno, in prossimità di un negozio di oreficeria con vetrina affacciata sulla strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tenta di sventrare una saracinesca, bloccato dai carabinieri

Articoli correlati

Tenta di truffare un'anziana, bloccato dai carabinieri dopo un inseguimentoUn tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Sacile ha permesso di sventare l’ennesima truffa ai danni di una persona anziana.

Danneggia un’auto e tenta di aggredire i Carabinieri: 20enne denunciato dai CarabinieriNell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte...

Contenuti e approfondimenti su Tenta di sventrare una saracinesca...

Discussioni sull' argomento Tenta di sventrare una saracinesca, bloccato dai carabinieri; Ennesimo assalto al bancomat nel Cosentino, ma i residenti avvertono le forze dell'ordine: colpo sventato.

Bergamo, tenta di rapire una bambina di un anno e mezzo in un supermercato: arrestatoAvrebbe tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo che, con i genitori, stava uscendo da un supermercato a Bergamo: la polizia ha arrestato un uomo, un senza fissa dimora e senza precedenti, con ... milano.repubblica.it

Tenta di sottrarre alla mamma la figlia di un anno e mezzo e le rompe una gamba: arrestatoNel pomeriggio di sabato 14 febbraio, la polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino rumeno di 37 anni, senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, gravemente indiziato di tentato ... ecodibergamo.it

Messina, tenta di sventare un furto a piazza Cairoli: aggredito un addetto alla sicurezza di un negozio https://gazzettadelsud.it/p=2187766 facebook

#Villa di Briano, finto carabiniere tenta di truffare due anziani con la tecnica dello spoofing: arrestato x.com