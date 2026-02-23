Montechiarugolo incontro del Comitato per il no al referendum sulla giustizia
Il comitato per il No di Montechiarugolo ha organizzato un incontro dopo aver lanciato la campagna contro il referendum sulla giustizia. La scelta di convocare l’evento deriva dalla volontà di coinvolgere i cittadini e spiegare le motivazioni di questa posizione. L’appuntamento si terrà mercoledì 25 febbraio alle 20 in una sala comunale. La discussione si concentrerà su come il referendum possa influenzare il sistema giudiziario locale.
Il comitato per il No di Montechiarugolo al Referendum sulla Giustizia comunca le proprie iniziative:• Mercoledì 25 febbraio ore 20.45 Basilicanova Sala civica Amoretti comune di Montechiarugolo incontro dott. Domenico Galli sostituto procuratore presso Procura di Parma e Prof. Fabio Cassibba professore di procedura penale Università di Parma.Giovedì 5 marzo ore 20.45 a Monticelli circolo Verdi relatore Francesco Magnelli giudice della sezione penale del tribunale di Parma.Sabato 14 marzo ore 16,30 Tortiano presso il circolo La Ricreativa relatori Francesca Merli giudice della sezione penale del tribunale di Parma e Fabio Cassibba professore di procedura penale presso Università di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Baronissi, Petta: “Aderisco all’appello del comitato per il NO al referendum sulla giustizia”Anna Petta, sindaca di Baronissi e membro del Consiglio Nazionale di ALI, ha annunciato la sua adesione all’appello del comitato per il NO al referendum sulla riforma della giustizia.
Referendum sulla giustizia, il Comitato per il No si presenta alla città: incontro nel Salone degli SpecchiIl Comitato “Giusto dire No – Messina” si presenta ufficialmente alla città con un incontro nel Salone degli Specchi.
Si è costituito il Comitato per il No al referendum sulla Giustizia
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
MONTE SANT'ANGELO Monte Sant’Angelo: primo incontro pubblico per il No al referendum sulla giustiziaSabato 14 febbraio si è svolta la prima iniziativa pubblica del Comitato Società Civile per il NO al referendum costituzionale ... statoquotidiano.it
, giunta alla sua ª . L’iniziativa è organizzata da PRO LOCO Basilicanova, con la collaborazione di AVIS Montechiarugolo, e patrocinata dal . - facebook.com facebook