Verso il referendum sulla giustizia incontro del comitato Giusto dire no con il magistrato Cesare Parodi

Il comitato “Giusto dire No” ha organizzato un incontro con il magistrato Cesare Parodi, in vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L’evento mira a offrire un’occasione di approfondimento e confronto diretto con i cittadini, senza interpretazioni o analisi, concentrandosi sulle informazioni relative alla consultazione elettorale.

In vista del referendum del 22 e 23 marzo, il comitato “Giusto dire No” promuove un momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza. L’appuntamento è fissato per lunedì, alle ore 17.30, nel salone comunale di Forlì, in piazza Saffi. L’incontro, dal titolo “La legge Nordio è vera. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Referendum sulla giustizia, presentato in conferenza stampa il comitato "Giusto dire No - Marche"L'incontro con i giornalisti per fare luce sul quesito referendario: “il No non riguarda solo la magistratura - dice il Comitato - ma è innanzitutto... Leggi anche: "Giusto dire no", al Rouge et Noir si presenza il comitato territoriale per il referendum sulla giustizia Referendum Giustizia - Il Comitato del No si presenta Una selezione di notizie su Cesare Parodi. Temi più discussi: Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Referendum giustizia, Gramellini su Meloni: Dice di abbassare i toni? Forse ha sondaggi che non conosciamo; Islanda verso l'UE, il governo valuta un referendum ad agosto; Secondo incontro | Verso il referendum sulla Magistratura: le ragioni del SÌ e del NO a confronto. Referendum Giustizia, gli ultimi sondaggi: gli indecisi potrebbero cambiare tuttoSenza quorum e con margini minimi nei sondaggi, il referendum sulla Giustizia si gioca sull’affluenza e sulla mobilitazione degli indecisi ... quifinanza.it Verso il referendum sulla giustizia: quale impatto sul sistema?Ora una piccola regola d'ingaggio chiaramente in tavola terza domanda ad uno dei due inclusi i relatori partiamo quindi data se nel novanta almeno veniva al piano da Eugenio Albamonte Ma dove andare ... radioradicale.it Nel sostenere le ragioni del no noi argomentiamo con convinzione: il tema del controllo sulla magistratura lo ha posto la stessa politica con gli interventi di suoi illustri esponenti. Ascoltate le parole del presidente Cesare Parodi a Omnibus. x.com “La legge Nordio modifica la Costituzione ma al tempo stesso lascia ampio spazio ai successivi decreti attuativi, si chiede in sostanza ai cittadini un salto nel buio”. In un confronto in vista del referendum Cesare Parodi ha risposto alle domande degli studenti d - facebook.com facebook