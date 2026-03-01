Verso il referendum sulla giustizia incontro del comitato Giusto dire no con il magistrato Cesare Parodi

1 mar 2026

Il comitato “Giusto dire No” ha organizzato un incontro con il magistrato Cesare Parodi, in vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L’evento mira a offrire un’occasione di approfondimento e confronto diretto con i cittadini, senza interpretazioni o analisi, concentrandosi sulle informazioni relative alla consultazione elettorale.

In vista del referendum del 22 e 23 marzo, il comitato “Giusto dire No” promuove un momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza. L’appuntamento è fissato per lunedì, alle ore 17.30, nel salone comunale di Forlì, in piazza Saffi. L’incontro, dal titolo “La legge Nordio è vera. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

