Una petizione online ha raccolto oltre 30.000 firme per chiedere le dimissioni dell’amministratore delegato di una squadra di calcio, con i tifosi che criticano la gestione per la mancanza di una visione sportiva e una forte attenzione ai numeri. La frattura tra i sostenitori e la dirigenza si è intensificata negli ultimi mesi, portando a una protesta diffusa sui social network. La situazione ha portato a un crescente malcontento tra i tifosi.

Juve, non solo Alisson! I portieri stranieri nella storia dei bianconeri: volti, eredità e ricordi Massimo Mauro: «Juve, Vlahovic titolare per la Champions. La Roma farà 9 punti» Conference League: Crystal Palace e Rayo Vallecano volano a Lipsia per una finale inedita che vale il primo titolo europeo Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Crisi Milan, la protesta corre sul web: superate le 30.000 firme contro Furlani

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