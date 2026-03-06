Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera venerdì 6 marzo 2026

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7. Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c'è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 6 marzo? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Anticipazioni e ospiti. In collegamento da Gerusalemme sarà presente la giornalista Francesca Mannocchi, mentre in studio ospite speciale sarà Roberto Saviano. Per il reportage, Diego Bianchi racconterà il paese sotto i riflettori sanremesi, per poi spostarsi nel quartiere Quarticciolo di Roma, dove documenterà la visita di Papa Leone XIV.