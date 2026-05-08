Pronostico Manchester City-Brentford | la differenza reti diventa cruciale

Da ilveggente.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato alle 18:30 si gioca la partita tra Manchester City e Brentford, valida per la trentaseiesima giornata di Premier League. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, con approfondimenti su statistiche e formazioni probabili di entrambe le squadre. La differenza reti potrebbe avere un ruolo decisivo in questa fase del campionato.

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Manchester City-Brentford è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il Manchester City sprecato un’occasione enorme nell’ultimo turno di campionato. Il pareggio, peraltro raggiunto in extremis grazie a un gol di Doku, in casa dell’Everton (3-3) rischia di aver “consegnato” il titolo all’Arsenal, tornato davanti in classifica. Pep Guardiola  adesso non è padrone del proprio destino: deve vincere tutte e quattro le gare rimaste – compreso il recupero con il Crystal Palace – e sperare in un passo falso dei Gunners, che in classifica sono a +5 ma con una partita in più rispetto ai Cityzens.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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