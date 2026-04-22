Il Manchester City aggancia l'Arsenal | stessi punti e stessa differenza reti Premier League sul filo

Il Manchester City ha conquistato una vittoria per 1-0 contro il Burnley, portandosi a 70 punti in classifica e raggiungendo l'Arsenal in vetta alla Premier League. Entrambe le squadre condividono ora lo stesso punteggio e la stessa differenza reti, mantenendo la corsa al titolo molto aperta. La stagione prosegue con entrambe le compagini pronte a lottare nelle ultime giornate.

Il Manchester City battendo 1-0 il Burnley sale a quota 70 punti e così ha agganciato l'Arsenal al comando. Stessi punti, ma anche identica differenza reti. Una parità quasi perfetta, con il City davanti grazie perché ha segnato tre gol in più.🔗 Leggi su Fanpage.it

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