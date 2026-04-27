Pronostico Manchester United-Brentford | è l’allungo decisivo

Sabato si affrontano Manchester United e Brentford nella trentaquattresima giornata di Premier League. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e si conosceranno le probabili formazioni prima del calcio d’inizio. L’ultima partita giocata in casa dai Red Devils si è conclusa con una sconfitta, lasciando alcune preoccupazioni sulla forma attuale della squadra.

Manchester United-Brentford è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico L’ultima partita interna è stata un disastro. Ma poi il Manchester United è andato a riprendersi i punti persi in casa sul campo del Chelsea. E adesso, in casa Red Devils, è arrivato il momento dell’allungo decisivo. La sconfitta dell’Aston Villa regala la possibilità di allungare di tre punti sul quarto posto in classifica e pure sul quinto, che potrebbe valere lo stesso la qualificazione alla massima competizione europea. Ma questa squadra, dopo anni nell’oblio e dopo un avvio di campionato che ha portato all’esonero di Amorim, deve prendersi qualche soddisfazione e regalarla anche ai propri tifosi.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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