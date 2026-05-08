Pronostico Lazio-Inter | all’Olimpico le prove generali della finale

Da ilveggente.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato alle 18:00 si gioca all’Olimpico la partita tra Lazio e Inter, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. La sfida rappresenta un’ultima occasione per entrambe le squadre di testare le formazioni in vista della finale. Le probabili formazioni, le statistiche e le opzioni di visione in diretta tv e streaming sono disponibili per chi vuole seguire l’evento.

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Lazio-Inter è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Un antipasto della finale di Coppa Italia, che andrà in scena sempre nello stesso stadio mercoledì prossimo. Lazio e Inter faranno le prove generali della sfida, ben più importante, che assegnerà il terzo e ultimo trofeo stagionale. Questo match di campionato, al contrario, non ha granché da dire né da proporre: i nerazzurri sono diventati matematicamente campioni d’Italia domenica scorsa battendo il Parma 2-0 a San Siro e vengono da giorni di festa sfrenata per il ventunesimo scudetto; i biancocelesti invece sono ottavi in classifica e non hanno più alcuna possibilità di chiudere tra le prime sei.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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