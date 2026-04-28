Domani si affrontano Inter e Parma in una partita che serve come prova generale prima della finale di Coppa Italia. Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, torna a disposizione dopo un periodo di assenza e si prepara a scendere in campo. La gara rappresenta un’occasione per i nerazzurri di mettere in ordine le ultime strategie in vista dell’appuntamento decisivo. I tifosi sperano in una buona prestazione della squadra in vista degli impegni futuri.

Si scrive Inter-Parma, si legge voglia di scudetto: il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha voglia di campo. E, comprensibilmente dopo tanti bocconi amari, pure di festa. Attenzione però, perché il Toro ha già messo nel mirino il prossimo obiettivo. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. Inter-Roma 202425, N’dicka strattona Bisseck.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Verso Inter-Parma, torna Lautaro. Prove generali per la finale di Coppa Italia

INTER-TORINO 2-1 | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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