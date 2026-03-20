Oggi, sul campo numero 1 del WTA Miami, Taylor Townsend e Jasmine Paolini si affronteranno nel terzo match della giornata. L'inizio previsto è intorno alle 18:00, ma l'orario potrebbe spostarsi in base all'andamento degli incontri precedenti. Entrambe le giocatrici sono pronte a scendere in campo per questa sfida ufficiale del torneo.

Taylor Townsend e Jasmine Paolini saranno le protagoniste del terzo incontro sul campo numero 1, probabilmente intorno alle ore 18:00 ma si potrebbe andare anche oltre. L’americana ha offerto un’ottima prestazione battendo Lulu Sun in due set guadagnandosi così la chance di affrontare un’altra classe 1996, nata solo qualche mese prima di lei come la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Taylor Townsend – Jasmine Paolini, WTA Miami 20-03-2026

Articoli correlati

Pronostico e quote Talia Gibson – Jasmine Paolini, WTA Indian Wells 10-03-2026Talia Gibson e Jasmine Paolini si affronteranno non prima delle ore 21:00 italiane sul campo numero 2, dopo il termine della sfida tra Fils e...

Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Cori Gauff, WTA Miami 20-03-2026Il match tra Elisabetta Cocciaretto e Coco Gauff è in programma come secondo in ordine temporale nello Stadium, ossia il campo centrale, dunque...

Altri aggiornamenti su Taylor Townsend

Discussioni sull' argomento Errani/Paolini vs Townsend/Siniakova: il pronostico di Indian Wells 2026, i precedenti e dove vedere il match; Pronostico Lulu Sun - Taylor Townsend - Quote & Statistiche - 19 marzo 2026, WTA Miami, WTA; Sorteggi ATP Miami 2026. Il cammino degli azzurri e quote.

Esordio a Miami per Jasmine Paolini contro la due volte campionessa del Grande Slam Taylor Townsend (WTA 80)! FORZAA Jasmine - facebook.com facebook

I quarti teorici del WTA 1000 di Miami: [1] Sabalenka vs. Paolini [7] [3] Rybakina vs. Pegula [5] [6] Anisimova vs. Gauff [4] [8] Andreeva vs. Swiatek [2] Jasmine Paolini esordirà al secondo turno con una tra Taylor Townsend e una qualificata, mentre Eli x.com