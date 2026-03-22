Pronostico e quote Jelena Ostapenko – Jasmine Paolini WTA Miami 22-03-2026

Alle ore 16:00 italiane, Jelena Ostapenko e Jasmine Paolini giocheranno la partita di apertura del programma domenicale sul campo intitolato a Butch Buchholz durante il torneo WTA di Miami del 22 marzo 2026. La sfida si svolgerà in un’ora in cui si conosceranno le prime indicazioni sullo sviluppo del torneo.

Jelena Ostapenko e Jasmine Paolini apriranno il programma domenicale sul campo intitolato a Butch Buchholz alle ore 16:00 italiane. La lettone è approdata al terzo turno dopo aver battuto Dayana Yastremska in due set. Ha subito un solo break ed è stata in vantaggio per gran parte dell’incontro, chiudendo con il punteggio di 6-4 6-4. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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