Alle 13:30 si terrà la prima semifinale del torneo di Barcellona tra Andrey Rublev e Hamad Medjedovic. Entrambi i giocatori si sfideranno in una partita che promette di essere interessante, con il pubblico che si aspetta un confronto equilibrato. Questa partita rappresenta un passaggio importante per chi avrà la possibilità di accedere alla finale del torneo.

Andrey Rublev e Hamad Medjedovic saranno i protagonisti nella prima semifinale che inizierà intorno alle 13:30. La testa di serie numero 5 si è qualificato per le semifinali con una prestazione impressionante contro Tomas Machac. Il russo è stato solidissimo dall’inizio alla fine, conquistando una vittoria per 6-4 6-3 contro il ceco. Il serbo, che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Andrey Rublev – Hamad Medjedovic, semifinale Barcellona 18-04-2026

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