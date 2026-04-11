Oggi 11 aprile si tengono diverse partite di calcio tra cui Atalanta-Juve, Chelsea-Man City e Milan-Udinese. La Roma ha recentemente vinto contro il Pisa, salendo in classifica accanto alla Juventus. La squadra torinese, dopo il rinnovo di allenatore, si prepara a scendere in campo per rispondere alla sfida. Questi eventi si inseriscono in un fine settimana ricco di partite che coinvolgono diverse squadre di alto livello.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 11 aprile. La Roma ha battuto il Pisa e ha raggiunto la Juve in classifica ed ora i bianconeri sono chiamati a rispondere con uno Spalletti fresco di rinnovo. Il Milan dopo la sconfitta di Napoli deve cercare di ripartire, questo il tema di San Siro. Poi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 11 aprile: Atalanta-Juve, Chelsea-Man City, Milan-Udinese

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