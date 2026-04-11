Oggi 12 aprile sono in programma diverse partite di calcio. Il Napoli affronta il Parma alle 15:00 con l’obiettivo di ottenere una vittoria. Nel frattempo, l’Inter sarà impegnata sul campo del Como, senza il capitano argentino. Inoltre, il Manchester City si prepara a disputare una partita importante in un contesto di grande attesa. Questi incontri si inseriscono in un quadro di sfide che attirano l’attenzione degli appassionati.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 12 aprile. Il Napoli cercherà di battere il Parma nella gara che inizia alle 15:00 per poi mettersi davanti alla TV e “gufare” l’Inter che sarà impegnata sul difficile campo del Como senza il suo capitano argentino. Attenzione anche alla Premier League perché l’Arsenal ha perso in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 12 aprile: il duello a distanza tra Inter e Napoli e il Man City in caccia

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