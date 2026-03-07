Nella giornata di Promozione, l’Aurora si prepara a sfidare il Camerino, mentre la Settempeda affronta una gara considerata rischiosa. Claudio Eleuteri, allenatore del Mogliano, presenta il programma, con Porto Sant’Elpidio che domani ospita l’Azzurra Colli. L’Azzurra Colli, dopo l’ultimo impegno, si mostra in buona forma e punta a mettere in difficoltà la capolista Aurora.

La giornata di Promozione è presentata da Claudio Eleuteri (foto), allenatore del Mogliano. Porto Sant’Elpidio-Azzurra Colli: L’Azzurra Colli vista sabato è in salute e vuol dare filo da torcere alla capolista Aurora. Per i locali sarà dura, ma gli ospiti non vogliono perdere punti ed ecco perché li vedo favoriti". Mogliano-Vigor Montecosaro: "Per noi un crocevia perché vincendo faremmo un passo importante verso la salvezza, ma non sarà facile battere gli avversari che stanno facendo vedere di non meritare l’ultimo posto". Corridonia-Elpidiense Cascinare: "Per il Corridonia è l’occasione per mettersi al sicuro, dall’altra parte un avversario che sta dimostrando di non mollare: 1X". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. "L’Aurora favorita sul Camerino. Gara rischiosa per la Settempeda»

Promozione, i pronostici di eleuteri. "Aurora favorita con il Monticelli. Colli all’esame della Settempeda»Il turno di Promozione presentato da Claudio Eleuteri (foto), allenatore del Borgo Mogliano.

Promozione. "Aurora, un turno da sfruttare. Per il Camerino una gara difficile»La giornata di Promozione è presentata da Claudio Eleuteri, tecnico del Borgo Mogliano.

Una selezione di notizie su Promozione L'Aurora favorita sul....

Temi più discussi: Basket Serie B. Desio prova a castigare l’ex favorita Montecatini; Basket Serie B Desio prova a castigare l’ex favorita Montecatini; Eccellenza e promozione Il Belvedere ospita il Cecina Massa Valpiana con i ’Colli’.

Promozione. Aurora favorita, ma attenzione alla Vigor»La nona giornata di Promozione è presentata da Claudio Eleuteri, allenatore del Borgo Mogliano. Castel di Lama-Casette Verdini: È ... sport.quotidiano.net

Promozione. Aurora Treia favorita sul Castel di Lama. Il Corridonia rischia contro l’Azzurra Colli»La giornata di Promozione è presentata da Claudio Eleuteri tecnico del Borgo Mogliano Porto Sant’Elpidio-Camerino: Il Camerino è reduce dalla ... msn.com

Promozione/B, Sava: Mattia Lippo, “Dobbiamo reagire subito” Dopo il pesante ko con il Terre di Acaya, il centrocampista presenta la sfida con il Real Putignano - facebook.com facebook

Terra di Valdelsa protagonista nel turismo alle fiere di promozione x.com