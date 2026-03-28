Il Jobday al centro commerciale per chi cerca lavoro | come iscriversi e le posizioni cercate

Il 13 aprile si terrà un evento di orientamento al lavoro presso il Centro Commerciale Gran Giussano, in via Prealpi 41. L’iniziativa si svolgerà dalle 9 alle 12:30 e vedrà la partecipazione del Centro per l’Impiego di Seregno, aziende del territorio, Codess Sociale e agenzie per il lavoro Ali. I partecipanti potranno iscriversi e conoscere le posizioni disponibili presso le aziende presenti.

Jobday in arrivo il 13 aprile al Centro Commerciale Gran Giussano di via Prealpi 41 a Giussano. Dalle 9 alle 12:30 il Centro per l’Impiego di Seregno in collaborazione con il Centro Commerciale, la partecipazione di aziende del Gran Giussano, di Codess Sociale e delle agenzie per il lavoro Ali Lavoro e During spa - Agenzia per il Lavoro, organizza un incontro di preselezione del personale. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Il Jobday al centro commerciale per chi cerca lavoro: come iscriversi e le posizioni cercate Articoli correlati Leggi anche: Offerte di lavoro, il parco divertimenti che cerca personale: più di 150 le posizioni disponibili Per chi cerca lavoro: in Brianza aperto il nuovo centro per l'impiego che affianca la scuola di formazioneUn centro per l'impiego di fianco al centro di formazione professionale per facilitare i percorsi di qualificazione, riqualificazione e... Aggiornamenti e notizie su Il Jobday al centro commerciale per chi... Discussioni sull' argomento Asso, Job Day con oltre 120 partecipanti: incontro diretto tra imprese e candidati; Oggi a Monopoli il Job Day; Nuove opportunità di lavoro a Mantova: Affinity Pet Care assume per il nuovo stabilimento di Valdaro; ISCHITELLA/ JOB DAY SETTORE TURISMO E LANCIO GRANDE RECLUTAMENTO PER ADDETTI PULIZIE E GOVERNANTI STRUTTURE RICETTIVE. Il Jobday al centro commerciale per chi cerca lavoro: come iscriversi e le posizioni cercateJobday in arrivo il 13 aprile al Centro Commerciale Gran Giussano di via Prealpi 41 a Giussano. Dalle 9 alle 12:30 il Centro per l’Impiego di Seregno in collaborazione con il Centro Commerciale, la pa ... monzatoday.it #ARTI #JOBDAY #GIOVANI MARTEDI' 24 MARZO E GIOVEDI' 26 MARZO 2026 ore 15-17 nei centri impiego della provincia di Siena si svolgerà un JOB DAY PER GIOVANI STUDENTI Sei alla ricerca di un TIROCINIO ESTIVO per questa estate Questa è l’ - facebook.com facebook