Il museo che cura. Monteriggioni in prima linea nella lotta all’Alzheimer. Ad Abbadia Isola l’archeologia non è solo vetrina e pannelli: è diventata un abbraccio, soprattutto per le persone con Alzheimer e per chi le accompagna ogni giorno. Il progetto ‘Storie nella Storia’, nato all’interno della rete Musei Toscani per l’Alzheimer, usa gli oggetti del passato non per interrogare la memoria sui "contenuti giusti", ma per far nascere ricordi, immagini, parole libere. Un frammento di ceramica, una tessitura medievale, la ruvidità dell’argilla o il calore della lana diventano pretesti per raccontarsi senza paura di sbagliare, in uno spazio dove il giudizio resta fuori dalla porta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monteriggioni: museo che cura. Progetto ‘Storia nella Storia’. Obiettivo la lotta all’Alzheimer

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